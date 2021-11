Le Forum de Coopération arabo-russe se tiendra à Marrakech en décembre prochain

Prévu initialement le 28 octobre au Maroc, mais reporté à l’appel de la partie russe, le prochain Forum de coopération arabo-russe se tiendra finalement à Marrakech, le 15 décembre prochain. Des sources bien informées ont confié à nos confrères du Le360 que le rendez-vous a été «finalement fixé» en marge de la Conférence internationale de Paris pour la Libye.

À l’issue de ce rendez-vous, tenu vendredi 12 novembre, une rencontre a eu lieu entre le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, son homologue russe Sergueï Lavrov et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. «Des invitations ont d’ores et déjà été envoyées aux pays membres du Forum via le canal du secrétariat général de la Ligue arabe», ont précisé les mêmes sources. Celles-ci notent que la nouvelle édition du Forum russo-arabe sera précédée la veille, mardi 14 décembre, d’une rencontre Maroc-Russie co-présidée par Bourita et Lavrov, au cours de laquelle des conventions bilatérales seront signées.

Les sources du média annoncent aussi «la tenue prochainement à Moscou de la 8e réunion de la commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique et d'autres échéances bilatérales importantes». Des points discutés lors d’une rencontre, jeudi 21 octobre dernier, entre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, et l'ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara.

L’annonce du Forum de coopération russo-arabe intervient alors que la diplomatie russe avait déjà démenti, dans un communiqué, des informations parues dans la presse algérienne et faisant état d’un froid diplomatique entre Rabat et Moscou et citant le report de cette rencontre internationale comme l’une de ses conséquences.