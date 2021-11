Covid-19 : La vaccination réduirait les risques liés au Covid long selon une étude américaine

Une étude en preprint, financée par le Département des affaires des anciens combattants des États-Unis (VA), sur les séquelles post-infection du Covid-19 montre que les personnes vaccinées présentent des risques de décès et de séquelles post-aiguës inférieurs à ceux des personnes non-vaccinées. L’étude a été menée sur 16 035 personnes vaccinées, mais atteinte du Covid-19, et a mobilisé 3 569 525 contrôles pour comparer, avec les données collectés par le VA depuis le début de la pandémie, les effets de la vaccination sur le Covid long.

Outre l’efficacité des vaccins pour réduire les formes de Covid long et ses risques engendrés, l’étude démontre que les individus infectés qui n’ont pas été hospitalisés pendant la phase aiguë de la maladie présentent une augmentation «faible mais non négligeables» des risques de décès et de séquelles post-aiguës. Ce risque de séquelles et de décès s’accroit également chez les individus qui présentent des symptômes pendant plus de 30 jours, principalement dues aux séquelles du système pulmonaire, aux troubles cardiovasculaires ou de la coagulation.

Concernant les effets du Covid long, l’étude démontre que les personnes vaccinées présentent moins de risques d'effets secondaires au niveau des organes cardiovasculaires, de la coagulation métaboliques et pulmonaires et de fatigue. En revanche, aucune différence statistique n’a été observée concernant les risques des systèmes organiques rénaux, gastro-intestinaux et de santé mentale et neurologiques, alors que dans aucun cas la vaccination n’a produit des risques accrus.

Malgré la protection apportée par le vaccin, l’étude démontre que les risques augmentent passé les 6 mois de vaccination et les chercheurs appellent à «continuer à optimiser les stratégies visant à prévenir les infections».