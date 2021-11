États-Unis : L'académie de football AC Syracuse Pulse ouvre une antenne à Laâyoune

Une antenne de l’académie AC Syracuse Pulse, basée à New York, verra le jour prochainement à Laâyoune pour la formation de jeunes footballeurs. L’assemblée constitutive de cette académie, en partenariat avec la Ligue régionale de football de Laâyoune-Sakia El Hamra et le club municipal féminin de Laâyoune, s’est tenue mercredi à l’occasion de la visite d’une délégation de l’AC Syracuse, qui a tenu des rencontres avec les autorités, les élus et les acteurs de la vie culturelle et sportive locale et visités les nombreux équipements sportifs.

Ce partenariat vise à créer une école de football, former des joueurs de haut niveau et organiser des tournois nationaux et internationaux.

Le président de l’AC Syracuse Pulse, Samir Belhseine, a déclaré que l’objectif de cette initiative est d’abord de faire connaître la ville de Laâyoune auprès des citoyens américains et des adhérents de cette académie aux États-Unis. Il s’agit aussi de contribuer au développement du sport à Laâyoune et à la formation de jeunes aussi bien en anglais qu’en football, précisant que cette académie sera dotée de meilleurs cadres, marocains et étrangers, pour lui permettre d’assumer sa mission sportive et éducative.

Pour le président de la Ligue régionale de football, Houcine Benaouis, cette académie va apporter une grande contribution à la formation et à l’encadrement des jeunes filles et garçons à Laâyoune pour doter les équipes nationales de meilleurs joueurs, et à l’animation de la vie sportive locale.

Les membres de la délégation américaine se sont rendue à l’hôpital Moulay Hassan Belmedhi, ont distribué des équipements sportifs aux adhérents de l’académie et assisté mercredi au match amical de futsal entre les équipes marocains et brésilienne qui s'est soldé par une victoire du Maroc 3 à 1.