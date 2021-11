Media : L’Economiste nomme Meriem Oudghiri rédactrice en chef

Suite au départ de Mohamed Benabid du journal L’Economiste, la secrétaire de rédaction Meriem Oudghiri a été nommée rédactrice en chef, annonce le journal qui précise qu’elle a la charge de «poursuivre les missions ambitieuses de consolidation des acquis».

Meriem Oudghiri a fait partie de l'équipe de lancement de L’Economiste en 1991 après avoir obtenu une licence en droit des affaires de l’Université Hassan II de Casablanca.

Présidente de la section marocaine de l'Union de la Presse Francophone (UPF) et vice-présidente internationale de l’UPF depuis 2018, elle est égalemment membre élu du collège des journalistes du Conseil national de la presse.

Pour rappel, son prédécesseur Mohamed Benabid avait décidé de quitter ses fonctions après une quinzaine d’années à son poste et 27 ans de bons et loyaux services au sein de la rédaction afin de se consacrer entièrement à l’enseignement et à la recherche.