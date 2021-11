Maroc : Le CNDH salue le remplacement du pass vaccinal par un pass sanitaire

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a salué, ce mercredi, la décision du gouvernement d'adopter le pass sanitaire suite à sa recommandation. «Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, le CNDH avait recommandé de remplacer le pass vaccinal par un pass sanitaire», rappelle le conseil à propos d’une correspondance adressé, en octobre dernier, par sa présidente Amina Bouayach à Aziz Akhannouch.

[FR]Le CNDH salue la décision du Gouvernement adoptant le pass sanitaire, suite à sa REC



[EN]#Morocco’s #NHRI welcomes Gov.'s decision to adopt #HealthPass following its REC

In a letter to Head of Gov, CNDH recommended replacing vaccine pass w/health passhttps://t.co/6MBHtKaM87 pic.twitter.com/9Ek50IxiRn