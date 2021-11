Maroc : Le plus grand réseau de bornes de recharge rapides installé dans les stations Afriquia sur l’axe Tanger-Agadir

L’acteur du secteur de la mobilité électrique Afrimobility a annoncé dans un communiqué le déploiement du 1er réseau de bornes de recharge rapides Fastvolt dans le réseau Afriquia sur l’axe Tanger-Agadir.

Doté d’une puissance de 50KW aux normes de recharges rapides, à hauteur de 80% en 30 minutes, les bornes seront disponibles pour les véhicules électriques et plug-in hybrides. Une application dédiée est disponible pour localiser les bornes rapides les plus proches, organiser et réserver la recharge de son véhicule tout en suivant sa consommation et l’historique de ses derniers rechargements, ajoute le communiqué.

Le directeur général de Afrimobility, Moulay Hafid Amrani, a déclaré que «Afrimobility sera le premier acteur marocain à mettre en place un réseau aussi dense de bornes de recharge rapides au Maroc, et nous sommes très heureux de contribuer au développement des infrastructures de recharges de notre pays afin de préparer au mieux la transition énergétique en cours et généraliser l’utilisation de véhicules électriques écologiques».

Afrimobility propose également des services relatifs à l’installation, la gestion, la maintenance des bornes ainsi que le SAV et la formation du personnel. Conjointement avec l’IRESEN, le groupe continue son développement de la première borne de recharge rapide, de 60kW à 100kW, 100% marocaine, dont la production et la commercialisation à large échelle est prévue courant 2022.