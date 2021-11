Le Maroc élargit sa campagne de vaccination contre Covid-19 aux réfugiés

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Ait Taleb s'est entretenu, mardi, avec une délégation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), pour discuter du projet du ministère de vacciner les réfugiés au Maroc contre la Covid-19. Selon des sources médiatiques, le ministre a expliqué que la campagne de vaccination sera élargie pour inclure les réfugiés, conformément à la politique nationale de migration et d'asile.

Devant ses interlocuteurs, Ait Taleb a rappelé que la stratégie de son ministère, qui vise à fournir des services gratuits de traitement, de diagnostic et d'épidémiologie pour tous les migrants se trouvant sur le sol marocain et à améliorer l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile aux soins de santé.

De son côté, François Ribet Decat, représentant du HCR au Maroc, a salué les mesures et actions mises en place par le Royaume du Maroc pour lutter contre la pandémie, estimant qu'elles ont été courageuses, audacieuses et proactives pour sauver la vie et la santé des citoyens.