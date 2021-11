MENA : Un programme onusien pour soutenir l’entrepreneuriat féminin

À l’occasion de la Journée de l’entrepreneuriat féminin, le 19 novembre, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont lancé le MENA Women Business Club, en soutien aux entreprises tenues par des femmes dans la région.

En partenariat avec Business Club Africa, cette initiative vise des centaines d’entreprises, avec la possibilité d’étendre le réseau de ces structures et développer de nouvelles compétences à travers des programmes de mentorat. Il s’agit également d’une chance d’«intensifier les liens commerciaux euro-méditerranéens et Sud-Sud et de favoriser les opportunités d’investissement, y compris avec la diaspora», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. Afin d’en bénéficier, les femmes entrepreneuses et les femmes d’affaires de la région MENA peuvent soumettre leurs candidatures sur https://businessclubafrica.com/mena-application-form/.

«Le Business Club Africa est un réseau privé de plus de 6 000 cadres supérieurs opérant dans tous les secteurs d'activité en Afrique et dans le monde. Les nouveaux membres pourront entrer en contact avec un vaste écosystème d’entrepreneurs, d’avocats, de consultants, de cadres et d’investisseurs dans des secteurs aussi variés que l’énergie, l’agriculture, l’exploitation minière, la technologie, la construction, la finance, le commerce de détail et la distribution», explique la même source.

Et d’ajouter que plusieurs études récentes de l’ONUDI ont confirmé qu’«à côté du capital, les réseaux de contacts sont apparus comme le moteur le plus important de la réussite entrepreneuriale des femmes». Par ailleurs, «la région MENA continue d’enregistrer l’un des plus faibles taux mondiaux de participation des femmes à la population active, ainsi qu’un taux de chômage des femmes d’environ 20% en moyenne, soit plus de deux fois supérieur à celui des hommes».

Comparé au reste du monde, les femmes entrepreneuses de la région MENA à la tête d’entreprises représente à peine 5%, contre une moyenne mondiale de 23 à 26%. Selon l’UNIDO, ce faible taux s’explique par les difficultés d’accès aux services et aux réseaux de soutien aux entreprises, ainsi que l’accès limité aux ressources productives, notamment financières, ou encore le manque de compétences et d’opportunités de formation.

Le secrétaire général adjoint de l'UpM, John Paul Grech souligne un engagement à «aider les femmes de la région MENA à développer leurs activités et à se remettre des conséquences de la pandémie». «Un écosystème commercial sans barrière de genre dans la région euro-méditerranéenne est une étape inévitable de notre développement», a-t-il indiqué.