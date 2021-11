Meta lance le 2e «Boost with Facebook» pour soutenir 2 000 PME marocaines

La société Meta (anciennement Facebook), en collaboration avec l'Agence de développement du digital (ADD), a annoncé le lancement de la deuxième édition de «Boost with Facebook» au Maroc pour soutenir 2 000 petites et moyennes entreprises (PME) du Royaume.

«L'année dernière, le programme a formé plus de 1 700 PME dans huit villes du Maroc. Grâce à ce programme, 80% des PME participantes ont pu renforcer leurs tactiques de marketing et établir une forte présence sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Cette année, Meta collabore avec l'ADD et LaStartupFactory pour former 2 000 PME supplémentaires», indique un communiqué.

Le programme comprendra diverses pistes d'apprentissage par des sessions virtuelles en français et en arabes telles que l'introduction aux produits et outils Meta, la mise en place d'une présence en ligne attrayante, la croissance de l’entreprise avec le gestionnaire de publicités, notamment personnalisées, et la façon de s'engager de manière efficace et créative avec votre communauté. Les modules sont conçus pour aider les PME à relever les défis commerciaux causés par la pandémie et à numériser leur présence en ligne.

Ce programme sera géré et mis en œuvre par LaStartupFactory qui travaillera en étroite collaboration avec l'ADD pour l'amplifier à travers le Maroc, ainsi qu'à travers les secteurs clés et les communautés dans le cadre de sa mission de promotion de la technologie et de l'innovation dans le pays.

Le Directeur Général de l'ADD, Sidi Mohammed Drissi Melyani, a affirmé que le programme renforce les efforts déployés par les différentes entités publiques et privées marocaines, «le pari est de rendre le Maroc une nation numérique, où les technologies sont pleinement exploitées au vu de leur potentiel transformationnel et économique», a-t-il dit.

Azzam Alameddin, directeur des affaires politiques publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord chez Meta a déclaré que la compagnie «poursuit ses efforts de formation, contribuant ainsi à stimuler davantage un écosystème de start-ups en plein essor afin d'avoir un impact positif sur la croissance socio-économique du Maroc».