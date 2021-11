L'Université Al Akhawayn lance deux incubateurs pour les startups

En alignement avec son plan stratégique quinquennal, mettant l’employabilité, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement de la génération Z au centre de ses priorités, l'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) lance deux incubateurs de startups baptisées Startup Olympus et A-Incubator. Les incubateurs seront dirigés par les étudiants de l'Université selon la méthode try-fail-try-fail-try-succeed avec comme objectif de permettre aux étudiants et aux professeurs d'AUI de collaborer avec des investisseurs internationaux pour répondre aux besoins locaux et de favoriser la création et l'innovation, à travers des solutions bâties sur les dernières technologies, indique-t-elle dans un communiqué.

Startup Olympus et A-Incubator en appelleront aux leaders nationaux et internationaux en matière d'entrepreneuriat dans une logique de transfert de savoir-faire et de conseil, afin de munir les étudiants de toutes les compétences nécessaires pour la création et gestion de startups. Des investisseurs providentiels des Etats-Unis et d’Australie sont déjà en lien avec des étudiants pour leur permettre d’accéder à des capitaux d'amorçage et à un mentorat de niveau international.

Pour le président de l’Université et initiateur du projet, le Dr. Amine Bensaid, «les jeunes de la Génération-Z (GenZ) disposent d'un potentiel impressionnant pour faire la différence sur le plan national et international avec un impact potentiel important pour notre pays. L'Université Al Akhawayn aspire, à travers la mise en place de ces deux incubateurs, à encourager ses étudiants à poursuivre leur passion et à prendre - et gérer - des risques, en leur offrant un cadre et des compétences adéquates pour réussir leur carrière dans de multiples domaines tels que la technologie, la finance, l'environnement, le développement durable et la santé».

L’ambassadrice du Maroc au World Business Angel Forum, Deborah Bartlett MacArthur, également professeure à la School of Business Administration d'Al Akhawayn, se félicite de cette initiative, qui permettra aussi aux étudiants de se concentrer sur l'expérimentation au cours de leurs quatre années à l’université.

Un premier groupe pilote de 30 étudiants d'Al Akhawayn sera sélectionné en décembre pour rejoindre cet automne l'incubateur Startup Olympus pour en assurer le développement.