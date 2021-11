Maroc : Après Benmoussa, Ait Taleb convoque les syndicats du secteur de la Santé

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Ait Taleb, a convoqué les cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de la Santé, pour une rencontre qui intervient suite au mouvement de grève qui secoue le secteur. Selon des sources de la coordination des cinq syndicats de santé, la rencontre doit être l’occasion pour aborder les problématiques du secteur et le dossier revendicatif du personnel de la Santé.

Ceux-ci ont organisé, mardi, des manifestations et des sit-in au niveau national, dans diverses régions et préfectures, pour protester notamment contre les déclarations du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des finances, chargé du budget, Faouzi Lakjaa, début novembre. Les syndicats ont ainsi exprimé leur condamnation de leur exclusion des travaux préparatoires liés à l'élaboration du projet de loi sur la fonction publique de santé. Ils ont appelé à ouvrir une discussion avec le ministère concerné sur le projet de loi dans le cadre des sessions de dialogue social sectoriel, et à offrir une opportunité de plaider les revendications des professionnels de santé.

Les centrales syndicales appellent ainsi à abandonner ce projet de loi et ouvrir le dialogue avant de prendre toute décision concernant le personnel sanitaire.

Mardi, les autorités de Rabat ont dispersé les manifestants, quelques minutes après leur rassemblement, destiné à sillonner les rues de la capitale et brandir des slogans dénonçant l'introduction dudit projet de loi sans consultations ni dialogue sectoriel avec les syndicats.

En convoquant les syndicats, Khalid Ait Taleb emboite le pas à Chakib Benmoussa. Mardi, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a reçu à Rabat les syndicats les plus représentatifs pour discuter de l’élaboration «d’une feuille de route commune» sur les questions prioritaires se rapportant à la situation de l’enseignement public et aux revendications sociales.