Avion détourné à Majorque : Quatre fugitifs marocains arrêtés, 9 autres toujours recherchés

La police nationale et la garde civile ont arrêté, cette semaine, dans la municipalité majorquine de Sa Pobla, quatre des 13 hommes qui étaient en fuite depuis la nuit du 5 novembre après avoir fui l’avion qui volait du Maroc vers la Turquie et avait atterri à Palma de Majorque pour une fausse urgence médicale. Des sources policières ont confié à l’agence EFE et El Periodico que les arrestations ont eu lieu mardi soir et les détenus comparaîtront devant le tribunal ce mercredi.

L'arrestation a été effectuée sur une place de Sa Pobla dans le cadre d'une opération conjointe entre la Garde civile et la police nationale, qui enquêtaient sur le sort des 13 fugitifs après l'arrestation, entre le 5 et le 6 novembre, de douze autres fugitifs. Au total, 25 migrants irréguliers marocains ont fui. Parmi ceux-ci, une dizaine sont est déjà en prison. En attendant, neuf évadés sont toujours activement recherchés.

El Periodico rappelle que ce plan de simuler un malaise pour forcer l’atterrissage de l’avion à Palma de Majorque aurait été élaboré le 17 juillet, via un groupe Facebook baptisé «Brooklyn». Dans l'après-midi du 5 novembre, le plan a été mis en pratique. Vers 18h35, un avion de la compagnie Air Arabia Maroc a demandé un atterrissage d'urgence, expliquant qu’un passager aurait eu besoin de soins médicaux urgents après avoir souffert d'un coma diabétique apparent.

A 19h25, l'avion a atterri à l'aéroport de Palma de Majorque et une ambulance s’est rendue sur les lieux pour assister le passager. Escorté avec un autre par la Garde civile, ils sont tous les deux transférés à l’hôpital Son Llàtzer. Lors de sa prise en charge au centre de santé, le médecin a exclu que le patient souffrait d'une pathologie justifiant cette urgence. Pendant ce temps, 23 passagers de l’avion prennent la fuite après avoir attaqué l'équipage, ce qui a provoqué la fermeture de l’aéroport.

Selon la presse espagnole, au moins deux fugitifs auraient quitté Majorque pour Barcelone à bord d'un ferry.