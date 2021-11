Casablanca : Les travaux de réhabilitation de l’hôtel Lincoln ont commencé depuis août

Le groupe REALITES chargé de la réhabilitation, de la reconstruction et de l’exploitation de l’hôtel Lincoln a annoncé le démarrage effectif des travaux depuis août 2021. En mars 2020, il avait obtenu le permis de construire. Pendant cette période, les équipes ont œuvré à la sécurisation du site, l’élaboration des études techniques, architecturales et environnementales du projet.

Pour la gestion de l’hôtel, Radisson Hotel Group a remporté l’appel d’offre à travers son enseigne Radisson Collection, qui signera la première implantation de cette marque d’hôtels au royaume.

Le PDG de REALTIES Yoann Choin-Joubert a souligné que «le Lincoln est profondément lié à l’histoire de Casablanca. Son lien avec les casablancais et les autorités de la ville est très fort. Les équipes de REALITES sont engagées à 100% au service de ce projet exigeant qui permettra de restaurer la beauté du Lincoln et de sa façade iconique».

Classée au patrimoine historique national en 2000, la façade de l’hôtel constitue à la fois un socle identitaire important pour le futur hôtel et un défi technique majeur pour le chantier, souligne un communiqué. Pour la réalisation du chantier, des techniques innovantes à la pointe de la technologie sont utilisées dans le cadre du maintien et de la sauvegarde de la façade existante. Il s’agit, entre autres, de travaux de spécifiques de confortement et de reprises en sous-œuvre, sous la surveillance permanente d’un système de monitoring de la façade.

Les travaux dans leur ensemble demanderont un investissement de 330 millions de dirhams, pour permettre la réhabilitation d’une surface plancher de 13 500 m2, la réalisation de 120 chambres et d’espaces de séminaires modulables de 250 m2. Avec une ouverture prévue en 2025, le Lincoln permettra la création de 150 emplois directs et 500 emplois indirects.

L’architecte Tarik Oualalou a souligné l’importance du bâtiment dans le patrimoine de la ville, soulignant que les travaux «allient une restauration fidèle à des innovations contemporaines dans l'organisation interne de l’hôtel», permettant de créer un «premier prototype pour la renaissance d’autres bâtiments patrimoniaux à Casablanca».