Maroc : Une mère saisit la Justice et le CNDH pour rapatrier son fils détenu au Niger

Une Marocaine a adressé une lettre ouverte au ministère de la Justice et au Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) dans laquelle elle appelle les autorités marocaines à donner suite à ses demandes répétées de rapatriement de son fils détenu au Niger. Selon un communiqué publié, mardi, par le Comité mixte pour la défense des détenus islamistes au Maroc, cette demande a été réitérée alors que les autorités nigériennes ont accepté d’expulser le détenu vers son pays d'origine.

Halima Cherkaoui, originaire de Beni Mellal, avait déjà saisi les autorités marocaines avec des requêtes et des pétitions auprès des bureaux du ministère de la Justice, du CNDH et du ministère marocain des Affaires étrangères à Rabat, leur demandant d'intervenir auprès de la République de Niger afin d'effectuer des procédures judiciaires et rapatrier son fils, le détenu islamiste Mehdi Regragui. Elle avait aussi demandé le soutien du comité pour le détenu, condamné à 10 ans de prison en 2017.

En 2012, Mehdi Regragui avait quitté Beni Mellal et sa famille dans sa quête d’un travail. Il n’aurait donné signe de vie qu’en 2015, date à laquelle le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) aurait contacté sa famille pour l’informer de son enlèvement par les forces françaises en Libye avant son transfert en 2014 à la prison de Koutoukalé au Niger. Condamné pour terrorisme par un tribunal à Niamey en 2017, où il purge sa peine, sa famille se bat depuis plusieurs années pour une extradition afin qu'elle puisse le voir et être assurée de sa sécurité. Né en 1986 dans la ville de Beni Mellal, Mehdi Regragui est marié et père de deux enfants.