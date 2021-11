200 bénéficiaires du Statut national de l'étudiant entrepreneur

Un total de 200 étudiants ont bénéficié mardi à Casablanca du statut national de l'étudiant entrepreneur (SNEE), dans le cadre du programme Structuration et accompagnement de l'étudiant entrepreneur au Maghreb (SALEEM). Le SNEE, qui vise à soutenir et accompagner les étudiants qui souhaitent expérimenter la création d’entreprise, s’adresse aux étudiants inscrits en dernière année de formation dans un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur public ou privé reconnu par l’État.

Le vice-président de l'Université Hassan II de Casablanca, Anass Kettani, a indiqué, à cette occasion, que ce programme permet d'accompagner les étudiants de l'idée, du prototype jusqu'à la start-up afin de les aider à devenir compétitifs. «Cette année, nous avons accompagné 600 étudiants dont 200 ont fini la course, soit avec un prototype, soit avec une start-up», a-t-il déclaré.

Sur les 200, 128 ont passé un test dit «certificat des compétences entrepreneuriales», a ajouté le vice-président, expliquant qu'il s'agit d'un test pilote permettant de savoir quelles compétences chacun a pu acquérir pour mettre en œuvre son idée jusqu'à l'entreprise.

Le SNEE permet aux étudiants d'avoir accès à une formation à l’entrepreneuriat et à la gestion, orientée vers la construction d’un projet entrepreneurial sous forme d’ateliers, séminaires, mentorat, etc. Cette formation pourrait être organisée sous forme d’un diplôme d’université de l’étudiant-entrepreneur qui servira, le cas échéant, à l’évaluation des compétences et de progression dans le projet, même s’il n’aboutit pas à la création de l’entreprise.

Il permet également un accompagnement par un enseignant, l'accès à des partenaires pour favoriser la mise en réseau des étudiants-entrepreneurs dans leur diversité, l’accès à des services d’expertises, et une comptabilisation du projet entrepreneurial dans les crédits de la formation initiale, pouvant se substituer au stage, au projet de fin d'études et à certains modules.