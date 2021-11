La Marocaine Aida El Ouaadoudi entre dans le Guinness World Records

L'autorité officielle de surveillance et d'enregistrement des records dans le monde, Guinness World Records, a révélé le record de la jeune marocaine Aida El Ouaadoudi qui a réussi à réaliser 122 tours de hula hoop autour de son pied en 30 secondes, battant ainsi le précédent record qui était de 119.

La Tangéroise de 27 ans a ainsi réalisé son rêve de battre un record du monde dans sa ville natale. «J'avais l'habitude de m'allonger sur le dos et de jouer aux cerceaux juste pour passer le temps, ce qui a commencé à me donner de la force dans mes pieds. Et parce que j'aimais ça, j'ai décidé de pratiquer ce sport», a-t-elle dit.

Aida a travaillé longuement sur la régulation de sa respiration et a participé à des séances de méditation pour donner à son corps plus d'équilibre et de souplesse. «Lorsque j'ai participé pour la première fois avec un entraîneur de ballet et de gymnastique, je n'arrivais pas à suivre les mouvements requis, mais en m'engageant dans l'exercice, j'ai pu atteindre un stade avancé de stabilité et de force», raconte la recordwoman.

L'exploit d'Aida El Ouaadoudi porte à 28 le nombre total des records Guinness réalisés par des Marocains.