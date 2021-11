Un pro-Polisario faisant de l'apologie de terrorisme expulsé de l’Espagne vers le Maroc

Les autorités espagnoles ont expulsé vers le Maroc un militant pro-Polisario, arrêté en mars dans la ville espagnole de Basauri pour avoir appelé à des actions terroristes contre des intérêts marocains. Selon l'agence espagnole EFE, qui cite des sources proches du dossier, il s'agit d'une expulsion administrative et l'homme a atterri mardi à l'aéroport de Casablanca escorté par des policiers espagnols.

Au moment de l'arrestation, le ministère espagnol de l'Intérieur avait signalé que l'homme, qui est entré en prison en Espagne sur décision de justice, était très radicalisé et a utilisé ses profils sur les réseaux sociaux pour encourager des actions terroristes et violentes contre des personnes et des institutions marocaines en Espagne et à l'étranger.

L'enquête avait débuté en décembre 2020, lorsque des agents espagnols ont appris l'activité d'un individu qui a diffusé des menaces extrêmement graves et violentes via les réseaux sociaux. L'homme était apparemment obsédé par l'idée de commettre des actions violentes contre les Marocains, en particulier contre les Sahraouis unionistes.

L'opération de détention en Espagne a été menée par des agents de la Commission générale d'information sous la coordination du parquet de l'Audience nationale et la supervision d'un tribunal de Basauri, avec la collaboration des brigades d'information des villes de Las Palmas. de Gran Canaria, Tenerife, San Sebastián et Bilbao, conclut EFE.