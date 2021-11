Semaines du film européen : Demandez le programme !

La 28e édition des Semaines du film européen au Maroc se tiendra du 24 novembre au 10 décembre à Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir. A l’affiche, les 8 films sélectionnés ont été primés dans les plus grands festivals internationaux et font la part belle à un septième art au féminin.

En effet, l’année 2021 a été particulière et a marqué «un tournant symbolique fort», selon un communiqué de la Délégation de l’Union européenne au Maroc. «On a vu de plus en plus de films centrés sur des femmes et les plus importantes récompenses cinématographiques - Oscar du meilleur film, Palme d’or du festival de Cannes, Lion d’or du festival de Venise – ont été attribuées à des réalisatrices pour des films dont les personnages principaux sont des femmes», ont indiqué les organisateurs. De ce fait, la programmation de cette édition s’aligne sur cette tendance.

A l’écran, on pourra voir «des femmes fortes et vulnérables, luttant et s’affirmant comme dans le puissant "Madres paralelas" du grand Pedro Almodovar, qui a placé les femmes au cœur de son œuvre, ou dans l’hypnotique et intriguant "Murina" de la réalisatrice croate Antoneta Alamat Kusijanovic, récompensé par la Caméra d’or à Cannes, qui met en scène une adolescente lors d’un été révélateur», a indiqué la même source.

Parmi les interprétations marquantes de l’année et que l’on retrouve dans la sélection, figurent celles de Penélope Cruz, de Noomi Rapace, de Léa Seydoux, de Jasna Duricic, de Leila Bekhti ou encore de Swamy Rotolo.

Par ailleurs, quatre courts métrages du Sud de la Méditerranée seront protégés. «Grâce au système des co–productions, plus d’une vingtaine de pays sont représentés cette année dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays – Bas, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie et la Suède ; et pour le Sud de la Méditerranée : l’Egypte, le Liban et le Maroc», a indiqué le communiqué.

«C’est encore un personnage principal féminin qu’on retrouvera dans "Fritzi", film d’animation destiné aux plus jeunes qui sera programmé les dimanches en matinée dans les 4 villes». C’est d’ailleurs une nouveauté de cette édition, d’autant qu’«il est plus que jamais important de faire découvrir le cinéma sur grand écran aux plus petits et de construire le public de demain», a rappelé la DUE.

Dans son court-métrage «A Sunny Day», le réalisateur marocain Faouzi Bensaidi évoque l’urgence de la question des dérèglements climatiques. L’occasion de cette édition sera également de faire découvrir aux cinéphiles du Maroc «I am afraid to forget your face» de Sameh Alaa (Egypte), Palme d’or du court-métrage en 2020. «Sukar» de Ilias El Faris (Maroc) et «3 centimeters» de Lara Zeidan (Liban) sont aussi au programme.

La programmation des long-métrages inclut les films suivants : Madres Paralelas de Pedro Almodovar (2021, Espagne) ; Murina de Antoneta Alamat Kusijanović (2021, Croatie) ; Les Intranquilles de Joachim Lafosse (2021, Belgique, France) ; France de Bruno Dumont (2021, France) ; Fritzi de Ralf Kukula et Matthias Bruhn (2019, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Tchèque) ; La voix d’Aïda de Jasmila Žbanić (2020, Bosnie, Allemagne, France, Autriche, Roumanie, Pays – Bas, Pologne, Norvège, Turquie) ; Lamb de Valdimar Jóhansson (2021, Islande, Suède, Pologne) ; A Chiara de Jonas Carpignano (2021, Italie).

Par villes, les Semaines du film européen se tiendront aux dates suivantes :

Marrakech : du 24 novembre au 1er décembre au cinéma Le Colisée (séance à 19h) : Casablanca : du 26 novembre au 03 décembre au cinéma Rif (séance à 20h) ; Rabat : du 29 novembre au 6 décembre au cinéma Renaissance (deux séances par jour : 18h et 20h30) ; Agadir, du 3 au 10 décembre à la Chambre de Commerce et des Service Souss-Massa (séance à 19h).

«Initiative de l’Union européenne au Maroc qui aspire à faire découvrir au public marocain de grands succès européens à travers le regard de cinéastes de renom sur une Europe de diversité, les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc en collaboration avec les ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE», a rappelé la même source. Cet événement est organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le Centre cinématographique marocain, l’Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech, le cinéma Le Colisée (Marrakech), le cinéma Rif (Casablanca), le cinéma Renaissance (Rabat) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Souss Massa (Agadir).

Les informations sur le programme et les projections seront disponibles sur le site de la DUE au Maroc : https://europa.eu/!ncBnYQ