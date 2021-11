Italie : Une collecte de fonds lancée pour rapatrier au Maroc le corps d’un jeune mort dans un accident

Une collecte de fond a été lancée en Italie pour rapatrier vers le Maroc le corps de Khalid Nasroune, un jeune marchand ambulant décédé à seulement 33 ans dans un accident de voiture à Tronzano. Le jeune marocain a perdu la vie la semaine dernière et ses proches accompagnés par les communautés de Salasco et Tronzano ont lancé une souscription pour permettre le transport de son corps au Maroc.

Khalid habitait le village de Salasco et se rendait fréquemment à Tronzano, où vit un de ses frères et où résident plusieurs de ses amis, rapporte La Stampa. Bien intégré, il était surtout pour son activité de colporteur et pour vendre des gadgets, pendant les matchs de foot.

«Dès que nous avons été contactés, nous avons décidé de partager une affiche sur nos canaux sociaux et sur tous nos contacts whatsapp» pour mettre en avant la collecte de fond qui devrait prendre fin le 30 novembre, a affirmé le maire de Salasco, Doriano Bertolone. «Khalid sera toujours dans le cœur de notre communauté», a dit non sans émotion le maire Bertolone.

L’accident qui a couté la vie à Khaled s’est produit, lundi dernier, alors que sa voiture s’est enfoncée dans le canal Depretis près de Tronzano. Conduit en urgence à l'hôpital Sant’Andrea, il est décédé alors que les médecins tentaient de lui sauver la vie.