Essaouira : Un projet de valorisation pour le site des Sucreries d'Ida Ougard

La valorisation des Sucreries d'Ida Ougard, un site d'une portée historique universelle dans la province d’Essaouira, a été au cœur d’une rencontre de communication et de concertation organisée, lundi à Dar Souiri à Essaouira. Initiée par"Essaouira Innovation Lab, la rencontre a permis de mettre en lumière ce site historique et d’engager la réflexion sur les enseignements et les leçons transmis par ce patrimoine, ainsi que sur la manière de mieux le préserver et le valoriser.

Dans ce sens, un hommage a été rendu à Paul Berthier, auteur de la découverte et de l’identification des vestiges des sucreries d’Ida Ougard et à l’origine d’un grand travail de recherche et d’archéologie dans les années 1950, autour de la grande séguia et de cette sucrerie d’Essaouira. En effet, cette sucrerie est l'unique site à caractère manufacturiel mais préindustriel encore visible dans le monde. Ayant fonctionné de manière régulière entre 1576 et 1603, celle a longtemps contribué au rayonnement de toute une industrie développée, à l’époque, par les Saâdiens. L’usine d’Ida Ougard aurait fabriqué le sucre roux qu’Ahmed El Mansour Eddahbi expédiait, notamment en Italie en contrepartie du marbre de Toscane.

Pierre Berthier, fils de Paul Berthier, s'est dit heureux de se retrouver à Essaouira, sa ville natale, et d'assister à ce vibrant hommage, tout en saluant les initiatives de revivifier l’une des pages les plus exceptionnelles du Maroc ancien, en l’occurrence son industrie sucrière, dont la production a été exportée à l’époque vers de nombreuses destinations à travers le monde.

S’exprimant à cette occasion, le conseiller du roi Mohammed VI et président-fondateur de l’Association Esaouira-Mogador, André Azoulay, a affirmé que ce site témoignait de la la très riche palette du répertoire patrimonial d'Essaouira, amené à devenir un espace de référence pour une lecture exhaustive de l'histoire de l'humanité, surtout avec la découverte de la grotte de Bizmoune, datée de 150 000 ans et qui continue de livrer ses trésors.

A l’issue de cette rencontre, une visite a été effectuée à ce site des sucreries, situé au sud-est de la ville d’Essaouira, où des explications plus exhaustives ont été présentées à l'assistance sur le processus de production du sucre dans cette usine. Des éclairages ont été également apportés par des spécialistes sur les différentes composantes de l’usine, telles que la Séguia, le bassin de stockage d’eau, la Naoura et la salle des fours, ainsi que sur les matériaux de construction utilisés à l’époque et, partant, sur les pages d'histoire que livre ce site sur le plan écologique.