Discussion sur la coopération judiciaire entre El Hassan Daki et une délégation italienne

Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, a examiné ce mardi à Rabat les relations de coopération judiciaire entre le Maroc et l'Italie avec une délégation conduite par Giovanni Salvi, procureur général près la Cour de Cassation. Les entretiens entre les deux parties se sont focalisés sur les perspectives de collaboration entre les parquets des deux pays dans le domaine de lutte contre le crime organisé et transfrontalier et le terrorisme.

Les deux parties ont également évoqué les moyens de renforcement de la coopération judiciaire à travers un mémorandum d'entente encadrant la coordination autour de ces questions, l’échange d'expertise, d’expériences et d'informations, ainsi que le partage des bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun.

Cette visite inaugure une nouvelle étape de la coopération judiciaire entre les deux pays, en vue de faire face aux défis communs dans la lutte antiterroriste et le combat contre le crime organisé, a assuré M. Daki. «Nous œuvrons à activer la coopération internationale pour faire prévaloir la justice, juguler les menaces sécuritaires et mettre un terme à l'impunité pour ce qui est du crime transfrontalier», a-t-il soutenu.

Les relations «historiques et solides» existant entre le Maroc et l’Italie «ont besoin d’être développées et renforcées, de sorte à servir au mieux les intérêts des deux pays dans le domaine de la réforme de la Justice de manière globale», a-t-il conclu.

Le procureur général près la Cour de Cassation italienne a loué l'expérience du ministère public marocain dans les missions dont il a la charge et la réforme du système judiciaire qu'a entrepris le Royaume au cours des dernières années, notamment en termes des programmes de formation des magistrats.