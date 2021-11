Maroc : Le Collège d’Europe ouvre 8 bourses pour l’année 2022-2023

La Direction de la coopération et du partenariat du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a annoncé l’ouverture des candidatures à 8 bourses d’études de cycle Master au Collège de l’Europe pour les campus de Bruges en Belgique et de Natolin en Pologne.

8 bourses d'études au cycle de #Master sont désormais ouvertes aux étudiants marocains ?? souhaitant poursuivre leurs études supérieures au Collège d'Europe en #Belgique ?? ou en #Pologne ??, au titre de l'année universitaire 2022-2023.#mabourse #DCP #CommissionEuropéenne #Maroc pic.twitter.com/6T3zCfSfoc — Direction de la Coopération et du Partenariat (@DcpEnsSup) November 15, 2021

Les candidatures aux bourses, qui concernent l’année universitaire 2022-2023, sont ouvertes jusqu’au 19 janvier 2022 et concernent 5 mentions, à savoir études économiques européennes, études européennes interdisciplinaires, études juridiques européennes, études politiques et de gouvernance européennes et études en relations internationales et diplomatiques de l'Union européenne.

Les bourses proposent aux étudiants retenus de suivre l’année universitaire de septembre à juin avec des avantages sur les frais d’inscription, le logement, les repas et les frais de voyage. Les conditions d’attribution des bourses et les informations les concernant sont disponibles sur le site du ministère.