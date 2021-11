France : Les Ecrits politiques de Mehdi Ben Barka présentés en version augmentée

La pensée politique de Mehdi Ben Barka sera au cœur d’une rencontre pour la présentation de ses «Ecrits politiques 1948 – 1965», ouvrage paru en version augmentée de nouveaux textes inédits aux éditions Syllepse. L’évènement est prévu vendredi 19 novembre à 20h, à la Maison du Peuple à Belfort (France), en présence de Bachir Ben Barka, président de l’Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire vivante.

Cette soirée est organisée à l’initiative de l’Institut, à l’occasion du centenaire de l’homme politique marocain et militant de gauche et cinquante-six ans après sa disparition. «La réédition des écrits de Mehdi Ben Barka, augmentée de nouveaux textes – souvent inédits – et de documents originaux, permettra de rappeler son rôle de premier plan dans la dénonciation de la nature des nouvelles orientations de l’impérialisme dans le tiers-monde en général, et des visées du néocolonianisme sur le continent africain en particulier, ainsi que son engagement dans l’unification des mouvements de libération des pays du tiers-monde et du renforcement de la solidarité entre les peuples», a indiqué Bachir Ben Barka.

Paru une première fois en 2000 avec une préface de François Maspero et une introduction de René Gallissot, cette réédition est enrichie d’une nouvelle introduction de Bachir Ben Barka et de textes de conférences, articles, interviews et éditoriaux publiés dans le journal l’Istiqlal, que Mehdi Ben Barka a dirigé. «Les 26 textes sont présentés dans l’ordre chronologique de publication, rendant compte de l’évolution des problèmes auxquels la construction du Maroc indépendant et les processus de décolonisation ont été confrontés. Ils traitent aussi bien de l’enseignement, de l’agriculture, de l’économie que des relations ­franco-maghrébines» notent les éditeurs. Grâce aux notes, à la chronologie et à l’index, cet ouvrage donne des repères sûrs et rend ­accessible au jeune public des questions toujours ­actuelles.

La présentation de l’ouvrage se tient avec le soutien du PCF90 et la participation de la librairie Le Chat Borgne de Belfort.