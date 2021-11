LDC/dames : L'AS FAR défaite par les Ghanéennes de Hassacas (1-2), quitte la compétition

L'AS FAR a été éliminée en demi-finale de la Ligue des Champions d'Afrique féminine de football, en s’inclinant face aux Ghanéennes de Hassacas (1-2), lundi au Stade "Al Salam" au Caire.

Hassacas a pris les devants dans cette rencontre en inscrivant le premier but par Boadua Doris, avant que les Militaires ne remettent les pendules à l'heure par l’intermédiaire de Najat Badri. Ce score a été maintenu jusqu'à la fin de la première mi-temps. En deuxième période (77è), Evelyn Badou a marqué le deuxième but de l'équipe ghanéenne, synonyme de qualification en finale. Les Marocaines ont tenté de revenir au score mais en vain.

L'AS FAR jouera la petite finale contre le perdant du match opposant Mamelodi Sundowns et les Équato-guinéennes de Malabo Kings. Les Militaires s'étaient qualifiées deuxièmes de leur groupe. Elles ont gagné le premier match, se sont inclinées lors du deuxième et ont fait match nul au troisième.