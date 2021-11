Maroc : La Marine royale intervient auprès de 331 migrants en trois jours

Des garde-côtes de la Marine royale opérant en Méditerranée et en Atlantique en coordination avec les stations radars et les postes de surveillance implantés sur le littoral adjacent, ont porté secours durant la période allant du 12 au 15 novembre courant, à 331 candidats à la migration irrégulière, dont 248 subsahariens, 80 marocains, 2 asiatiques et 1 soudanais, en difficultés à bord de différentes embarcations de fortune, apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale, avant d'être acheminées aux ports les plus proches du Maroc, puis remis aux éléments de la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage, précise-t-on de même source.