Le Maroc sacré champion d’Afrique de Muay-Thaï avec 11 médailles d'or

La délégation marocaine de Muay-Thaï s’est encore imposée au Championnat d’Afrique en remportant la première place dans les catégories masculine et féminine, empochant 11 médailles d’or, et 3 en argent entre le 11 et le 13 novembre au Caire, en Egypte.

L’équipe marocaine était composée des combattantes Omaima Belharcha, Omaima Belouarate, Maryam Al Moubarik, Salma Ajibour, Omaima Obaida et Zhour Bahar.

Chez les hommes, il s’agissait d’Amine Chtioui, Abdallah Saadi, Rouni Ouihmane, Hamza Rachid, Abdelali Zahidi, Othmane Tahri, Ibrahim Boudik et Zakaria Lehna.

Le Maroc s’était imposée en remportant le premier championnat d’Afrique organisé à Kénitra avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne perturber le calendrier.