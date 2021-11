Belgique : Autour des mosquées se développent des commerces islamiques [Etude]

Dans une étude intitulée «Does mosque location matter ? Mosque and Islamic shops in the European context» soumise au Journal of Islamic Marketing, trois chercheurs se sont intéressés sur l’influence de l’implantation d’une mosquée dans l’émergence de nouveaux commerces et sur la démographie dans les quartiers de la ville de Liège en Belgique.

Les résultats de leur étude ont pu établir un lien évident entre l’implantation d’une mosquée et l’établissement de magasins islamiques, de cafés, restaurants, snack-bars et de petits commerces, principalement de soins personnels et de vêtements. Tout comme l’église était au centre d’un village, la mosquée peut être considérée comme un nouvel élément de l’environnement urbain et une nouvelle centralité dans la ville européenne contemporaine.

Le développement des commerces autour des mosquées permet aux fidèles musulmans en Europe de mieux organiser leur vie quotidienne tout en respectant leurs obligations religieuses. La pratique religieuse s’étend dans l’écosystème de la simple boucherie halal aux agences de voyages, pompes funèbres ou encore agences bancaires de finance islamique.

Les chercheurs soulignent l’importance de la proximité de la mosquée qui résulte de l’importance de la religion dans la construction de l’identité individuelle et collective des personnes migrantes, d’autant plus qu’en Europe, bien souvent les moquées servent de «centres communautaires». Autour du lieu de culte, s’organise un écosystème comprenant des écoles coraniques, des librairies islamiques, allant jusqu’aux cafés, restaurants, commerces.

Dans un radius de 250m autour des mosquées, on retrouve essentiellement des commerces de soins vêtements, des parfumeries, des coiffeurs ou des boutiques de décorations d’intérieur et de divertissements, suivis par des cafés et restaurant à proportion égales, tandis qu’à partir de 250m jusqu’à 1 000m, les restaurants, cafés et snacks deviennent prévalent. Jusqu’à 1 000m, les commerces de produits alimentaires arrivent en 3e position, suivis des commerces de meubles, literies, etc. et enfin de services.