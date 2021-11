Retour en grâce du PJD dans les médias officiels algériens

Après sa débâcle aux élections du 8 septembre, le PJD revient grâce dans les médias officiels en Algérie. En témoigne la couverture de l’APS consacrée à l’intervention du député islamiste, Mustapha Ibrahimi, à la Chambre des représentants à l’occasion de l’adoption de la première partie du projet de loi de finances 2022, ce samedi 13 novembre.

L’agence de presse a relevé que Mustapha Ibrahimi a pointé du doigt le retrait par le gouvernement Akhannouch du projet de loi n°16.10 modifiant et complétant le code pénal, approuvé en 2016 par le cabinet Benkirane II, le qualifiant de «normalisation avec la corruption».

Le parlementaire a souligné que le programme de l’exécutif «n’accorde aucune place à la lutte contre la corruption. C’est préoccupant, d'autant plus que le gouvernement a réuni pouvoir et argent», rapporte l’APS. Et de préciser que le PJD «attend toujours le rapport du Conseil de la Concurrence sur les 17 milliards de dirhams pillés par les compagnies pétrolières».

Suite à sa bénédiction de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, annoncée le 10 décembre 2020, le PJD a été la cible préférée des attaques des médias algériens.