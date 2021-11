«Story» remporte le Grand Prix du Festival international du cinéma et de la mer à Sidi Ifni

Le Film marocain «Story», du réalisateur Mohamed Bouhari, a remporté le Grand Prix de la 8e édition du Festival international du cinéma et de la mer de Sidi Ifni, tenue du 11 au 14 novembre. La remise des prix a eu lieu à Kasbah Legzira près de Sidi Ifni lors d'une cérémonie tenue sans public.

«Story» raconte l’histoire d’un petit garçon qui vit dans une modeste maison avec son père pêcheur. À défaut d’amener son fils à la pêche comme il le souhaite, le père lui raconte chaque soir ses aventures de héros qui se dresse contre les plus géantes et inaccessibles espèces maritimes. Subjugué par les histoires de son père, le petit enfant va se réveiller un jour sur une découverte qui va le balancer dans l’âge adulte d’une manière douce et touchante.

Le prix du réalisateur est revenu ex aequo au film «Shaor» du réalisateur et cinéaste marocain Omar Mayara, et au film bahraini «The Sea Bride» de Mohamed Atteq, alors que le prix du jury a été attribué au film syrien «Nahri Bahary» du réalisateur al-Mohannad Kalthoum.

Le jury du festival a également remis le prix de la meilleure photographie au film «Sewdetou» de la jeune réalisatrice mauritanienne Amal Saad Bouh, qui avait déjà remporté récemment le Grand Prix de la 9e édition du festival national du cinéma du Sahara de Assa.

Le jury de cette 8a édition du festival de Sidi Ifni a été présidé par l'artiste Majida Benkirane, et composé du réalisateur Hassan Khar, le comédien amazigh Rachid Aslal, le réalisateur espagnol Luis Fernandez et le réalisateur omanais Ammar Al Ibrahim.

Organisé par l'association du festival international du cinéma et de la mer, cet événement a été marqué par la participation de 10 films, dont cinq films marocains et cinq films représentant le Bahreïn, la Syrie, la Mauritanie, la Belgique et la Grande Bretagne. Cette édition a aussi été marquée par l’hommage rendu à l'artiste Rafik Boubacar et l'artiste amazigh Ahmed Ntama.