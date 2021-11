Maroc : Robots & More et Siemens s’allient pour promouvoir la robotique pédagogique aux enfants

Un partenariat a été conclu entre Robots & More et Siemens Gamesa dans le but de soutenir le développement des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) à travers la robotique pédagogique au sein des établissements scolaires marocains, apprend-on d’un communiqué. Le partenariat s’appuie sur un autre partenariat entre la Direction des programmes GENIE du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et LOOP for Science & Technology.

La coopération entre Siemens et Robots & More s’appuie sur le programme éducatif First LEGO League qui introduit les STEM aux enfants âgés de 4 à 16 ans par le biais d’un apprentissage pratique, collectif et amusant de la robotique. La collaboration espère encourager et stimuler le potentiel créatif de chaque élève en guidant leur compréhension de la programmation, des sciences et de l’ingénierie, en liant l’innovation scientifique et le jeu.

La directrice globale du département d’engagement social de Siemens Gamesa, María Cortina, a déclaré dans le communiqué que «Siemens Gamesa sait que l’innovation et la technologie sont indispensables à la construction d’un monde résilient et plus durable. Afin de rapprocher l’intérêt des élèves des vocations orientées vers les STEM, nous nous sommes engagés dans ce programme qui les aide à développer les compétences qui leur seront précieuses à l’avenir, à travers le jeu, l’apprentissage pratique et la robotique».

Plus de 39 équipes d’élèves marocains seront créées et soutenues pour participer à la compétition First LEGO League dans laquelle ils sont invités à expérimenter et à développer leur esprit critique pour résoudre des problèmes. D’octobre 2021 à février 2022, la compétition se fera sous le thème «cargo connect» qui vise à réfléchir au futur du transport et l’innovation dans le domaine de la distribution. Les élèves seront également mis à l’épreuve dans l’expression des valeurs fondamentales lors de la compétition.

Les partenaires de ce programme comptent inclure plus de 3 000 élèves, dont 600 représentants 39 écoles sont supportés par Siemens Gamesa alors qu’une bourse constituée du matériel nécessaire pour la réalisation de leur projet dans la compétition, et du soutien de l’équipe organisatrice le long de la période de préparation sera fournie aux participants.