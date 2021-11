Fès : Campagne médicale au profit des ressortissants étrangers en situation difficile

Une campagne médicale multidisciplinaire a été organisée dimanche à Fès au profit des ressortissants étrangers établis au Maroc et qui se trouvent en situation difficile, à l'initiative conjointe de l'Association des étudiants étrangers de la faculté de médecine, pharmacie et médecine dentaire et du Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès.

Cette initiative humanitaire, organisée avec l'association «Action urgence Fès-Meknès» et a mobilisé un staff médical composé de quelque 37 médecins volontaires de différentes spécialités médicales, des infirmiers et des techniciens spécialisés ainsi que de bénévoles, cherchant à apporter l'aide médicale nécessaire aux étudiants et ressortissants de pays étrangers vivant dans des conditions sanitaires précaires.

Le président de l'Association des étudiants étrangers de la faculté de médecine, Adrien Kouakou Kouassi, a souligné que cette opération médicale de solidarité cible l'ensemble des étudiants et ressortissants étrangers qui ont des difficultés d'accès aux soins de santé à l'échelle de la région. Cette 8e édition de la campagne reprend après une interruption, a-t-il fait savoir, saluant l'appui et l'aide conséquents du CHU Hassan de Fès «sans qui cette initiative n'aurait pu réussir».

Pour sa part, Dr Nawal Mouhoute, cheffe du service communication et coopération au CHU de Fès, a salué l'esprit de solidarité et la fibre humanitaire ainsi que l'engagement des médecins bénévoles et des étudiants pour apporter l'aide nécessaire médicale aux patients démunis. Elle a également ajouté que cette initiative a été marquée par la mobilisation des moyens humains, logistiques et matériels du CHU Hassan II de Fès, dont les locaux et les médicaments, l’objectif étant de réussir cette action de solidarité.

Le vice-président de l'association «Action urgence Fès-Meknès», Dr Amor Jawad, a mis en avant l’importance de cette initiative destinée à venir en aide aux ressortissants étrangers en leur facilitant l'accès aux soins, soulignant les bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulé l'opération.