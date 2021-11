Kickboxing : Le Marocain Youssef Assouik met KO l’Algérien Karim Guettaf

Le kickboxeur maroco-danois Youssef Assouik a remporté son combat contre le Franco-algérien Karim Guettaf, dans le cadre du tournoi de l’International sport kickboxing association (ISKA), fédération internationale de sports de combat. La rencontre s’est tenue samedi 13 novembre dans l’arène sportive de Frederiksberghallen à Copenhague (Danemark). Champion du monde de l’ISKA, Assouik, 26 ans, a défendu les couleurs du Maroc en marquant son grand retour, face à son adversaire de 23 ans, qui portait les couleurs de l’Algérie.

Youssef Assouik ?? remporte par KO la ceinture ISKA face à l'Algérien Karim Guettaf sur un magnifique en enchaînement ! ? pic.twitter.com/RMl1SYj6ig — ???????? ???????? (@MocroTeam) November 14, 2021

Avant ce combat, Youssef Assouik a déjà compté 27 victoires par KO à son actif. Avec cette 28e consécration, il conserve son titre de champion du monde de l’ISKA.

Ce dimanche, le boxeur binational a remercié son équipe technique et ses supporters pour leur soutien et leur accompagnement. «On m’a souvent dit que mon temps de combattant professionnel était maintenant terminé. De plus, j’étais absent du ring pendant deux ans en raison de quelques défis personnels ainsi qu’une pandémie mondiale», a-t-il expliqué, indiquant que cette rencontre a été cruciale pour lui.

Champion national au Danemark, champion d’Europe ISKA et WFCA, Youssef Assouik a d’abord évolué dans le football pour se tourner ensuite vers le kickboxing. «Mon talent était clairement dans le kickboxing. Le sentiment indescriptible que j’ai eu après mon premier combat m’a donné envie de me battre davantage pour devenir le professionnel que je suis aujourd’hui», a-t-il expliqué.

Parallèlement à son parcours sportif, Youssef Assouik consacre son temps au travail avec des jeunes en difficulté et à risque à Copenhague, à travers son engagement dans un projet social dans son quartier, où il forme des enfants en difficulté. «J’espère rendre possible à certains d’entre eux la même expérience que j’ai eue», souigne-t-il.