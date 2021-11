Sénégal : La compagnie marocaine Inter Tridim construira le Centre de maintenance aéronautique

L’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD) et la compagnie marocaine de construction métallique Inter Tridim ont signé, vendredi, un accord pour la construction du Centre de maintenance aéronautique MRO au Sénégal, a annoncé l'AIBD.

Les travaux de construction du Centre de maintenance aéronautique de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar démarreront en usine en novembre 2021 et sur site en fin décembre 2021 et seront réalisés par Inter Tridim, leader marocain dans la construction métallique et expérimenté dans la conception et la réalisation de hangar centre de maintenance d’avions, souligne l'AIBD dans un communiqué. La signature du contrat matérialisant la réalisation de ce projet a eu lieu ce vendredi à Casablanca.

Premier du genre opérationnel en Afrique de l’Ouest, ce centre de maintenance est un projet structurant dans la stratégie du hub aérien 2021-2025 approuvée en avril 2021 par le Président du Sénégal Macky Sall, qui veut faire de l’aéroport AIBD, le premier hub aérien et logistique sous régional et de la région de Thiès, un pôle aéronautique de dimension internationale, ajoute l'AIBD.

La délégation de l’AIBD SA a été conduite par le Directeur général, Doudou Ka, qui était accompagné de Mme Aïda Seck Ndiaye, Directrice exécutive de l'unité de Gestion de la stratégie Hub aérien, Mohamed Gorel Soumaré, Chef du projet de centre de maintenance MRO, et de Makhtar Diouf, Directeur du Pôle Achat, marchés et de leurs conseillers juridiques. Les travaux démarreront en usine à Casablanca en fin novembre 2021 et sur site à l’aéroport international AIBD en fin décembre 2021 pour une durée de 18 mois, précise-t-on de même source.

Directeur général de l’AIBD, Doudou Ka a rappelé l’approbation par le président Macky Sall du plan stratégique hub aérien et touristique 2021-2025 du ministère en charge du transport aérien avec notamment la réalisation de 15 projets phares dont ce centre de maintenance aéronautique qui en est un des projets phares. Pour sa part, Mehdi Assad, président-directeur général de la compagnie marocaine s’est félicité de la collaboration avec l’AIBD. Anass Amazirh, l’architecte du projet, a, pour sa part, expliqué que l’infrastructure comportera un hangar propre aux avions, une partie abritant les ateliers pour stocker les pièces et les éléments pour faire une révision générale. Un autre bâtiment abritera l’administration et les avionneurs. Il sera possible de procéder à l’extension du bâtiment sans arrêter les activités, estime l’architecte cité par le communiqué.

Le hangar aura la capacité d’accueillir tout type d’avion dans toutes les normes de sécurité requises. Il aura une surface de 10 000 mètres carrés avec une hauteur de 33 mètres et une portée de 100 mètres, expliquent les responsables de la compagnie Inter Tridim qui notent que la totalité du matériel destiné à la construction sera fabriquée par l’entreprise.