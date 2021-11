Royaume-Uni : Le Maroc va augmenter ses exportations d’agrumes de 15 à 20%

Les exportations marocaines d’agrumes vers le Royaume-Uni, pour la saison qui vient de démarrer, augmenteront de 600 000 à 650 000 tonnes. Ces chiffres représentent une hausse de 15 à 20% comparés aux exportations habituelles, selon la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes.

Directeur de la promotion et du développement chez Morocco FoodEx cité par Fresh Plaza, El Mehdi El Alami a expliqué que le fait que le Royaume-Uni ne fasse plus partie du marché européen traditionnel avec lequel le Maroc a un accord commercial dans le cadre d’Union européenne ouvrait en effet «de nouvelles opportunités» pour les deux pays.

Ainsi, ces exportations constituent «une nouvelle gamme de produits marocains spécifiques aux besoins des marchés britanniques», sur la base d’une «relation commerciale directe entre opérateurs, d’une nouvelle situation concurrentielle vis-à-vis des producteurs continentaux et de nouvelles lignes logistiques». Dans ce sens, le responsable a souligné que la campagne de communication pour cette opération s’appuyait sur les «relations de longue date avec le Royaume-Uni» et visait à «mettre en évidence ces nouvelles opportunités».

La même source a rappelé que les plantations d’agrumes au Maroc se sont stabilisées à près de 135 000 hectares. En plus de l’Union européenne et le Royaume-Uni, le Maroc reste un exportateur de référence pour les agrumes, en Russie, dans les pays du Golfe, au Canada, aux Etats-Unis et dans les pays d’Asie.