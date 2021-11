Maroc : La Rabita Mohammadia des oulémas lance deux nouveaux programmes pour les jeunes

La Rabita Mohammadia des oulémas va lancer les programmes Iqtidar et Atouni, dans le cadre de ses projets et programmes visant à immuniser toutes les catégories de la société, notamment les jeunes, contre les comportements dangereux, l'extrémisme à leur tête, a annoncé, samedi à Rabat, son secrétaire général, Ahmed Abbadi.

Dans une déclaration à la MAP en marge du 27e conseil académique de la Rabita, Abbadi a souligné que cette session se tient dans la foulée de l'adoption par le Maroc du Nouveau modèle de développement qui édicte, entre autres, l'impératif d'attacher l'importance nécessaire au capital immatériel, humain tout particulièrement, à travers le développement des capacités.

C'est justement dans le cadre de cette dynamique, impulsée par le roi Mohammed VI, que la Rabita projette de lancer les deux programmes, a-t-il ajouté, précisant que Iqtidar repose sur un développement, à quintuple dimension, des capacités des enfants, adolescents et jeunes, alors que Atouni se propose d'accompagner ces dimensions par des outils digitaux interposés.

Iqtidar entend ainsi le développement des capacités des enfants, adolescents et jeunes, à travers les dimensions cognitive, intellectuelle, spirituelle, celle inhérente au vivre-ensemble, outre la dimension scientifique qui permet une meilleure compréhension des grandes questions, notamment environnementales, dans le cadre d'une appropriation de ces aspects par le prisme des valeurs.

A l'effet d'accompagner ces dimensions au plan digital, a poursuivi Abbadi, le programme Atouni se penchera sur l'action collective en la matière car dans ce domaine immense qu'est le digital, il n'est pas évident de naviguer sans instruments ou une référence conceptuelle pour rendre possible un positionnement et une action efficaces et rationnels.

Un troisième programme sera également lancé en rapport avec le portail numérique et la plateforme scientifique électronique Raed, qui sera actualisée afin d'y mettre en partage les expériences cumulées au niveau des 30 centres et unités de recherches relevant de la Rabita, de manière ergonomique et attractive pour les enfants, adolescents et jeunes, a-t-il fait savoir.