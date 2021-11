Belgique : L’art arabo-andalou à la rencontre de la musique ottomane

Le maître Mohamed Briouel et le virtuose turc Kudsi Erguner se sont retrouvés, jeudi soir sur scène à Bruxelles, pour une fusion magique entre art arabo-andalou et musique savante ottomane.

Dans le splendide Palais des beaux-arts (Bozar), Mohamed Briouel et son orchestre arabo-andalou de Fès, et Kudsi Erguner, entouré de sa troupe de musiciens et de chanteurs, ont célébré avec brio le brassage des cultures lors de cette rencontre musicale au sommet.

Belle rencontre hier soir entre musiques arabo-andalouse, avec le maître?? Md #Briouel & ottomane, avec le virtuose?? du ney @ErgunerKudsi

Un concert qui hume le brassage de cultures & qui a enchanté le public à @BozarBrussels ?? #Darna #Seyir_Muzik#Takasim @abudhabi_fest pic.twitter.com/Gkyn765Fm0 — Touali Merouane (@MerouaneT) November 12, 2021

Les deux artistes accompagnés de leurs orchestres ont entraîné l'assistance dans un voyage fascinant au cœur de deux traditions musicales, qui continuent d'enchanter des générations de mélomanes depuis des siècles.

Que ce soit Mohamed Briouel, digne héritier de feu Abdelkrim Rais, fondateur de l’orchestre arabo-andalou de Fès, qui ne cesse d’œuvrer à préserver la musique arabo-andalouse transmise oralement depuis des siècles et à sauvegarder sa forme historique authentique, ou Kudsi Erguner, qui contribue à un regain d’intérêt pour les arts traditionnels turcs, en particulier ceux liés au soufisme, les deux artistes s’évertuent à perpétuer deux traditions musicales séculaires et continuent à dévoiler au public leurs différentes facettes.

Les deux maîtres et leurs musiciens ont proposé à un public bruxellois conquis une prestation artistique fusionnelle et harmonieuse où les musiques arabo-andalouse et savante ottomane se mêlent et se subliment avec raffinement et virtuosité.

Cette soirée a été organisée par la maison des cultures maroco-flamande Darna et Bozar, avec le soutien de l'ambassade du Maroc en Belgique.