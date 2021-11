Une délégation marocaine visite la Libye pour une reprise des vols directs

L'aéroport international de Mitiga, à l'est de la capitale Tripoli. / DR

Une délégation spécialisée de l'Aviation civile marocaine s'est rendue, jeudi, à l'aéroport international de Mitiga, à l'est de la capitale Tripoli, afin de déterminer la possibilité de reprendre les vols directs entre les deux pays. Selon le média local Libya Observer, la délégation a inspecté les mesures de sécurité et de sûreté de l'aéroport pour vérifier leur conformité aux normes internationalement approuvées, en formulant des observations pour renforcer les procédures à l'aéroport.

Les vols au départ du seul aéroport fonctionnel de Tripoli, capitale de la Libye en guerre, ont repris en août 2020, après une longue suspension due à des combats entre forces rivales d'une part et aux mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19 d'autre part, rappelle l’agence AFP. Un an auparavant, l'aéroport de Mitiga avait été régulièrement la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes, sur fonds de combats entre les différentes factions libyennes.

Cet aéroport était à l'origine une base militaire avant d'être ouvert au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de violences.

En 2015 déjà, le Maroc avait suspendu toutes ses liaisons aériennes avec la Libye et a fermé son espace aérien à tous les avions appartenant à des compagnies libyennes pour des raisons de sécurité, selon l’annonce faite à l’époque par les ministères marocains de l'Intérieur et des transports. «La suspension temporaire est justifiée par la non-conformité aux critères internationaux des vols en provenance des aéroports libyens», indiquait leur communiqué.