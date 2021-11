Des judokas israéliens se rendent au Maroc, dans le cadre de l’initiative «Judo For Peace»

Un groupe de judokas israéliens se rendra la semaine prochaine au Maroc dans le cadre de l'initiative «Judo For Peace» menée par l'Association israélienne de judo, qui vise à favoriser les liens entre les athlètes israéliens et marocains. Selon Israel Hayom, la délégation comprend sept athlètes arabes israéliens et sept juifs qui s'entraînent ensemble toute l'année dans le cadre d'un programme visant à «forger des liens entre Arabes et Juifs».

Organisé en coopération avec l'alliance marocaine de judo et la Fédération internationale de judo, le voyage comprendra des visites de sites d'entraînement de judo à Casablanca, Marrakech, Essaouira et la capitale Rabat. La délégation sera dirigée par le directeur du programme Yoel Libster et le président de l'Association israélienne de judo et ancien judoka olympique Moshe Ponte.

«Alors que c'était plus difficile dans le passé, cette fois, nous sommes accueillis au Maroc pour une coopération ouverte et complète, qui plante également des graines pour l'avenir. Un grand merci à Yoel Libster et à l'association marocaine de judo. Je suis ravi du projet et heureux que les jeunes y participent», a confié Moshe Ponte.

Avant de partir en voyage, le groupe a rencontré le chef du bureau de liaison marocain en Israël, Abderrahim Bayoud, ajoute la même source, qui note que pendant leur séjour au Maroc, les athlètes seront accueillis lors d'un dîner de célébration à la mission diplomatique israélienne à Rabat.