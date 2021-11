Avion détourné à Majorque : Deux passagers expulsés vers le Maroc le même jour ?

Deux des passagers à bord de l’avion, détourné vendredi à Palma de Majorque, serait rentrés au Maroc sur le même vol, selon un rapport de la compagnie aérienne recueilli dans le résumé judiciaire de cette affaire. Des sources proches de l'affaire ont confié à l’agence Europa Press que la compagnie marocaine Air Arabia y révèle que lors du premier raid effectué par les forces de sécurité sur place, «deux personnes se trouvaient dans les installations de l'aéroport».

«Ces passagers ont été reconduits dans l'avion, qui a ensuite décollé pour le Maroc au lieu de terminer son voyage vers Istanbul (Turquie)», indique le document. À leur arrivée, les deux personnes ont été placées en garde à vue par la gendarmerie marocaine. L’agence ajoute que les avocats de défenses des jeunes qui ont été interpellés, et qui sont depuis lundi en détention provisoire pour «sédition, coercition et encouragement à l'immigration clandestine», ont remis en cause «l'inégalité de traitement» entre ces deux passagers et le reste des détenus. Pour eux, «ils auraient également dû être arrêtés en l'Espagne au lieu d’être renvoyés au Maroc».

Le même rapport signale qu’un membre d'équipage de l’avion se serait blessé lors de l’incident et reprend le récit de la compagnie pour ce qui s’est passé.

Dans son ordonnance émise en début de semaine pour détenir provisoirement 12 des 23 Marocains impliqués dans cet incident, la juge du tribunal d'instruction numéro 6 de Palma a critiqué le «chaos» provoqué par cette tentative d’immigration qui a mis en cause, selon elle, la sécurité du trafic aérien. À ce jour, la police n’a réussi à interpeller que 10 des 23 personnes qui se sont échappées de l’appareil, en plus de la personne qui a simulé un malaise et son complice. Des sources médiatiques espagnoles ont indiqué que deux personnes auraient, pour leur part, pu rejoindre Barcelone par Ferry.