Migration : Sur les traces de la Pologne, le chef du PP veut déployer l’armée aux frontières avec le Maroc

En Espagne, le Parti populaire et Vox jouent la surenchère sur la question migratoire. Hier, Santiago Abascal, le président de la formation d’extrême droite, a annoncé à la Chambre des représentants que son groupe a présenté une proposition de loi durcissant les conditions d'octroi de la nationalité espagnole aux étrangers.

Pablo Casado a répliqué à l’initiative de Vox en appelant le chef du gouvernement à suivre les traces de la Pologne et déployer l’armée aux frontières avec le Maroc. «Pourquoi vous ne faites pas pareil et ainsi vous garantirez nos frontières ?», a-t-il lancé en direction de Pedro Sanchez. Le gouvernement polonais a en effet envoyé ses militaires aux frontières avec la Biélorussie pour faire face à l’arrivée massive de migrants en provenance d'Irak, de Syrie et du Pakistan.

En plein exode de milliers de Marocains vers Ceuta, les 17 et 18 mai, le chef du PP avait déjà appelé l’exécutif central à déployer l’armée à Ceuta et Melilla.