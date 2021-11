Fès : Cérémonie de remise du Prix national du micro-entrepreneur le 19 novembre

La 8e édition du Prix national du micro-entrepreneur (PNME), rendez-vous annuel organisé en l'honneur des micro-entrepreneurs marocains les plus méritants, aura lieu le 19 novembre à Fès. Organisée par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS), filiale de la Fondation Mohammed V pour la solidarité en partenariat avec la Fédération nationale des associations de microcrédit (FNAM), cette cérémonie récompensera 31 candidats dont 18 femmes, sélectionnés à travers le Royaume pour l'originalité de leurs micro-projets, indique un communiqué des organisateurs.

À l'instar des éditions précédentes, ce huitième prix vient «mettre en lumière les micro-entrepreneurs qui se sont illustrés dans de multiples domaines d'action tout en améliorant considérablement leurs conditions de vie et celles de leur famille et parfois aussi de leur entourage proche, et ce, à travers la création d’une activité à forte valeur ajoutée, la formalisation de leur activité, leur capacité à se réintégrer dans leur environnement socio-économique, ou encore leur apport dans la protection de l’environnement», souligne le communiqué.

Le PNME qui vise à rendre hommage aux bénéficiaires du microcrédit ayant réussi à élaborer des projets générateurs de revenu, se veut une tribune d’encouragement aux clients des associations marocaines de microcrédit qui ont su se démarquer.

En raison de la pandémie, les organisateurs ont décidé que la cérémonie de remise du prix se déroule en présence d'un nombre limité d'invités.

Ce rendez-vous annuel, auquel ont concouru cette année, 146 candidats, est organisé en partenariat avec la Fondation Citi, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, le Groupe Banque Populaire, la Fondation CDG et Al Amana Microfinance.