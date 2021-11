Le Raja de Casablanca s'offre les services de l'entraîneur belge Marc Wilmots

L’ancien sélectionneur national belge Marc Wilmots, qui a entrainé les Diables Rouges entre 2012 et 2016, vient d’être nommé entraîneur du Raja Club Athletic, a annoncé le club casablancais sur Twitter.

À 52 ans, l’entraineur Belge rejoindra les Verts après le départ de Lassaad Chebbi alors que le club se trouve en deuxième place de la Botola, cinq points derrière le Wydad, leader du classement.

Surnommé le Taureau de Dongelberg, Marc Wilmots a brièvement entrainé Schalke entre mars et juin 2003, puis Saint-Trond entre juillet 2004 et février 2005. Wilmots avait guidé la Belgique en quarts de finale de la coupe du monde en 2014 et de l’Euro 2016, mais la défaite contre le Pays de Galles a poussé la fédération belge à le limoger malgré son titre d'entraineur de l'année au Globe Soccer Awards 2015.

Entre avril et novembre 2017, il entraine la sélection nationale de Côte d’Ivoire, mais quitte ses fonctions suite à la non-qualification de l’équipe à la coupe du monde de 2018, avant de rejoindre la sélection nationale d’Iran en mai 2019 pour finalement démissionner en décembre de la même année.

Il a notamment été élu meilleur entraineur belge en 2013 et 2014 et lors de sa carrière de joueur professionnel, il avait été choisi dans la All-Star Team de la coupe du monde de 2002, tenue en Corée du Sud et au Japon.