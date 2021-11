Autriche : Le maire d'une ville agressé par un Marocain demandeur d'asile

Il y a quelques jours à Klingenbach, commune autrichienne dans le Burgenland, le Land d’Autriche le plus oriental, un demandeur d’asile de nationalité marocaine a agressé le maire de la ville, ce qui a poussé l'exécutif à ordonner plus de patrouilles des points plus critiques de la ville.

Selon le journal autrichien Bvz, les faits datent du jeudi dernier, lorsque le maire, à bord de sa voiture, découvre qu’un sans-papier a érigé un barrage à l’aide de bougies LED pour arrêter des automobilistes et leur demander des cigarettes. «Je lui ai fait remarquer que cela ne pouvait pas se faire», a confié le maire de Klingenbach. L'homme a alors voulu l'attaquer. «Il n'a pas réussi à faire ça avec le plâtre qu’il avait sur sa jambe, mais il est allé chercher ma voiture avec sa béquille jusqu'à ce que la police que j'avais alertée vienne l'emmener». Selon Richard Frank, les dégâts causés par le migrant varient entre 7 000 à 10 000 euros.

Le chef de la police locale de ladite ville a expliqué, pour sa part, que l'agresseur, qui a été emmené par la police, a rapidement été de retour dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile à l'extérieur de la ville. Son «absence allait être remarquée s’il était dans un autre logement. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur, qui va s'en occuper. L'homme aurait dû être relogé», a déclaré le maire de Klingenbach.

À l'initiative du directeur de la police d'État Martin Huber, une réunion avec l'exécutif a eu lieu. La mairie a ainsi demandé à ce que des patrouilles soient renforcées pour éviter de pareils incidents.