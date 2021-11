Covid-19 : 92% de la population ciblée vaccinée à la première dose parmi les élèves marocains

Jusqu’à mardi, 2 575 056 élèves marocains ont reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus (Covid-19), soit 92% de la population ciblée, indique ce jeudi le professeur Moulay Said Afif. Membre du comité scientifique et technique de la vaccination, l’expert rappelle dans une déclaration à Yabiladi que le ministère de la Santé et de la protection sociale espère atteindre 2 800 000 élèves.

De plus, le nombre d’élèves ayant été complètement vaccinés atteint 2 720 521 élèves, ce qui représente 74% de la population ciblée. L’expert salue cet engouement, indiquant qu'il est «optimiste quant à la poursuite de cette participation» à la campagne nationale.

En revanche, le Dr Moulay Said Afif a exprimé ses regrets devant la baisse de la demande chez les adultes pour la première dose du vaccin, à l'inverse de ce qu'elle était au début. Cela entraîne, selon lui, un retard dans l'atteinte de l'immunité collective souhaitée, qui permettra aux Marocains de retrouver une vie normale.

Il a expliqué que cette baisse enregistrée chez les adultes «coïncide avec la propagation du variant Delta plus, qui se répand 10% de plus que le variant Delta». «Cela risque de conduire à une catastrophe s'il atteint le Maroc, avant que nous puissions atteindre l'immunité collective», met-il en garde.

«Le Maroc dans son ensemble ne compte que 6 000 lits de réanimation. Nous attendons toujours de vacciner 4 millions et demi d'adultes non vaccinés. Si le nombre de cas graves atteint 6 000 personnes, cela constituerait une catastrophe et menace dans ce cas un retour au confinement.» Dr Moulay Saïd Afif

Un stock de 14 millions de doses

Bien qu’il souligne «une amélioration significative de la situation épidémiologique dans le royaume», l’expert alerte contre un futur recul, donnant l’exemple de l'efficacité de la vaccination, en Grande-Bretagne, où le taux de vaccination dépasse les 80%. «Malgré l’enregistrement de 40 000 à 50 000 infections par jour, le nombre de personnes se trouvant dans les services de réanimation reste minime et il en va de même pour les décès». Moulay Saïd Afif a évoqué également le cas de la Russie, où le taux de vaccination n'a pas dépassé 30%. «Le taux de mortalité et de cas graves sont très élevés dans ce pays, ce qui montre l'importance de la vaccination pour sortir de cette crise», abonde-t-il.

L’expert a appelé, dans ce sens, les Marocains à se tourner vers les centres de vaccination, soulignant que la participation aux deuxième et troisième doses reste bonne, contrairement au cas de la première dose.

Concernant le stock national de vaccins contre la Covid-19, Dr Afif a indiqué que le Maroc dispose de plus de 14 millions de doses de vaccin, ce qui permettra au royaume d'accéder à l'immunité de groupe, si les citoyens continuent d’adhérer à cette campagne nationale.