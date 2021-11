Mohamed Bachiri sera le premier Marocain à la tête de Renault Group Maroc

Renault Group a annoncé ce jeudi la nomination de Mohamed Bachiri en tant que directeur de Renault Group Maroc à compter du 1er décembre 2021 en remplacement de Marc Nassif, a indiqué un communiqué du Groupe. Mohamed Bachiri sera le premier Marocain nommé président du groupe Maroc, à la charge de la coordination et des synergies des activités au Royaume.

Dans son poste de directeur de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri rapportera fonctionnellement à Denis Le Vot, directeur général Dacia & Lada et membre du Board of Management. Cependant, Mohamed Bachiri gardera son poste actuel de directeur de l’usine de Tanger et de coordinateur du pôle industriel Maroc, rapportant à ce titre à Christophe Dridi, le directeur industrie global access et Dacia & Lada.

Dans une déclaration à cette occasion, M. Le Vot a fait part de sa «confiance en Mohamed Bachiri pour poursuivre le travail engagé et capitaliser sur la puissance de l’ensemble de l’écosystème automobile du Royaume, confortant la place du Maroc au sein du groupe». Marc Nassif a pour sa part été remercié par Denis Le Vot «pour le travail accompli et son engagement sans faille».

M. Bachiri a commencé sa carrière dans les ressources humaines au sein du Groupe Lafarge, avant d'intégrer le Groupe Renault en 2006 en tant que directeur des ressources humaines de la SOMACA et de Renault Commerce Maroc. Expatrié en Espagne de 2013 à 2015, où il occupe des postes de responsabilités au manufacturing du groupe, Mohamed Bachiri revient au Maroc pour être nommé Directeur général de la SOMACA de 2015 à 2020 puis directeur général de l’usine Renault de Tanger et de coordinateur du pôle industriel pour le Maroc.