Le Maroc ouvre deux consulats honoraires en Corée du Sud

L'ambassade du Maroc en Corée du Sud a inauguré deux consulats honoraires, à Daegu et à Incheon, respectivement les 5 et 9 novembre, dans le sillage de la commémoration du 46e anniversaire de la Marche verte.

L'homme d'affaire Hyun Chang-Seung, président de Hands Corporation, a été ainsi nommé consul honoraire du Royaume du Maroc dans la ville d'Incheon. Pour rappel, Hands Corporation est le plus grand investisseur sud-coréen au Maroc, avec un investissement de plus de 470 millions de dollars. Chang-Seung s'est dit fier de cette nomination, saluant la dynamique de développement que connaît le Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI.

À Daegu, Sung Gum-Hwa a été désigné consul honoraire du Royaume. Homme d'affaires également, il est acteur de la société civile et président de l'Association maroco-coréenne qui compte à son actif plusieurs prix et distinctions. Gum-Hwa a réitéré sa détermination à contribuer, en tant que lien entre le Royaume du Maroc et la République de Corée, au renforcement du rapprochement entre les deux pays et leurs peuples, en termes de promotion économique, touristique et culturelle, et d'imprimer un nouvel élan à la dynamique de coopération entre les deux pays.

Lors des cérémonies d'ouverture des deux consulats honoraires, l'ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, Chafik Rachadi, a souligné l'importance de ces deux inaugurations coïncidant avec la célébration de l'anniversaire de la Marche verte. Il a aussi mis en relief l'importance de l'ouverture de deux consulats honoraires du Maroc en Corée du Sud, qui témoigne du développement constant des relations entre les deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1962, ainsi que de la volonté de promouvoir leur rapprochement.