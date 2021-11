Patricia Llombart Cussac, nouvelle ambassadrice de l’UE au Maroc

La diplomate européenne Patricia Pilar Llombart Cussac a présenté, ce jeudi, des copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne au Maroc. Elle a été reçue par le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, indique le ministère des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

Patricia Llombart Cussac succède ainsi à Claudia Wiedey, qui occupe ce poste depuis 2017. Ancienne ambassadrice de l'Union européenne en Colombie depuis le 5 février 2018, née à de Valence en Espagne et avocate de formation, la diplomate a étudié le droit à l'Université de Valence de 1985 à 1989. Titulaire d'un Master en gestion du commerce international de l'Université ADEIT de Valence (1989-1990) et en sciences politiques et études administratives européennes du Collège d'Europe (1990-1991), elle dispose de plus de 20 ans d'expérience au sein des institutions de l'Union européenne, dans les domaines des relations internationales et de la politique étrangère.