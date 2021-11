Pays-Bas : Un documentaire sur la vie du rappeur Ali B crée une polémique

Le documentaire sur le rappeur néerlando-marocain Ali Bouali, alias Ali B, diffusé le 16 octobre dernier, a suscité une polémique au sein de sa famille. Selon la presse néerlandaise, des «réactions de colère de plusieurs membres de la famille», dont un oncle, ont fusé depuis.

Ainsi, cet oncle n’aurait pas «aimé que le rappeur parle mal de son père». «Et puis vous vous dites musulman ? Comment se mettre ça dans la tête avec autant d'argent et ensuite faire un tel documentaire plein de mensonges», a dénoncé l’homme, dans une vidéo publiée sur TikTok. «Tout le monde dans la famille te déteste en ce moment. Et tout le monde en parle de toi, Ali. Nous préférons vous voir mort plutôt que vivant en ce moment», a-t-il ajouté.

A travers son management, le rappeur a donné une réponse sur la vidéo. «Ali est d'accord avec ce qu'il dit dans son documentaire sur la façon dont il aime se souvenir de son père. Il ne veut pas en dire plus. Il se concentre sur sa famille et les choses positives», poursuit la déclaration relayée par RTL Boulevard.

Dans le documentaire en quatre parties, disponible sur le service de streaming Videoland depuis le 16 octobre, Ali B raconte comment, à un jeune âge, lui et son petit frère ont été abandonnés par leur père et ont dû faire face à la drogue et à la violence dans la rue, leur mère travaillant beaucoup pour subvenir au besoin de la petite famille. Videoland a expliqué, en annonce du documentaire, que le célèbre rappeur évoque pour la première fois des «événements violents» dans sa vie, «des addictions à la violence».

Né le 16 octobre 1981 à Zaanstad (Pays-Bas), Ali Bouali s’est fait connaître en 2005 avec son single Leipe Mocro Flavour en featuring avec son cousin Yes-R et Brace. Le single a été classé 2e du Single Top 100 aux Pays-Bas. Présentateur de télévision, acteur et humoriste, il est aussi, depuis 2016, membre du jury de The Voice of Holland.