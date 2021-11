Maroc : Le PPS appelle le gouvernement à protéger le pouvoir d'achat des citoyens 

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé, mercredi, le gouvernement à «assumer ses responsabilités», s’agissant de la hausse du coût de la vie. Dans un communiqué à l’issue de sa réunion hebdomadaire, le bureau politique a estimé que l’exécutif d’Aziz Akhannouch ne doit pas «ignorer la situation ou se contenter de la justifier».

L’instance a «abordé une question épineuse et vitale, à savoir les conditions sociales en général, notamment la hausse des prix des carburants et les prix élevés d'un grand nombre de produits de base, et les charges lourdes et supplémentaires que cela fait peser sur les citoyens , en particulier les groupes vulnérables», indique le PPS. «Conscient que la question est relativement liée aux répercussions économiques de la pandémie aux niveaux international et national, le parti attire fortement l'attention sur la gravité de cette situation qui oblige le gouvernement à abandonner la logique de justification, d'ignorance et de non–interaction», poursuit le communiqué.

A cet égard, le bureau politique «considère que le gouvernement doit assumer toutes ses responsabilités, tant en termes de présence politique que de communication et d'écoute nécessaire du pouls de la rue, et d'interaction sérieuse avec les citoyens, dans le respect de la liberté d'expression et conformément aux règles de droit et l'esprit de responsabilité». La formation politique appelle à cet égard à des «décisions et mesures nécessaires pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens, et atténuer le double effet de la pandémie et de la hausse des prix sur leur quotidien».

Par ailleurs, les membres du bureau politique ont discuté de l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 au Maroc, en exprimant leur «satisfaction quant à l'amélioration de ses différents indicateurs». Ils ont aussi salué l’allègement des mesures restrictives, notamment la levée du couvre-feu nocturne. «Cela contribuera au redressement d'un certain nombre de secteurs et de professions durement touchés par la pandémie et ses conséquences depuis longtemps», ajoute le communiqué. Dans ce sens, le PPS «alerte le gouvernement sur la nécessité d'éviter l'improvisation, la confusion et la politique de sourde oreille, comme cela s'est produit avec la décision d'adopter l’obligation du pass vaccinal».