Projection en avant-première du film «Dans la Maison» au cinéma Rif de Casablanca le 16 novembre

«Dans la Maison», le documentaire réalisé par Karima Saïdi et co-produit par 2M, Hauts les Mains, Dérives, La RTBF et ARTE sera projeté en avant-première le mardi 16 novembre au cinéma Rif de Casablanca à 18h30. Retraçant le parcours singulier de sa mère Aïcha, qui a quitté Tanger en 1967 pour s’installer à Bruxelles, la réalisatrice raconte un pan de l’histoire de l’immigration marocaine en Belgique de manière intimiste, à travers un dialogue entre une mère souffrant d’Alzheimer et sa fille qui se retrouvent après des années de séparation.

Comme «une petite fille», Karima pose des questions à sa mère, alimentée par le besoin de comprendre, de se retrouver, avant qu’il ne soit trop tard, indique un communiqué. Illustré par des lieux, des photos, des films de famille et des moments d’intimités, le documentaire retrace une histoire familiale marquée par l’immigration, en faisant un film unique sur l’exil et l’identité.

«C’est notre histoire, la sienne et la mienne. Et donc, les interdits, qui rendaient ce film a priori impossible, étaient nos interdits. Les dépasser m’a réconcilié avec ma culture d’origine. Mon film est donc un film sur mon histoire familiale. Mais, inévitablement, c’est aussi un film sur l’immigration marocaine, sur l’expérience de l’exil, sur la vie d’une femme qui va vivre sans homme et qui sera donc, de ce fait, une femme exposée dans sa culture d’origine», indique Karima Saïdi.

Le documentaire sera diffusé dans la case documentaire des Histoires et des Hommes sur 2M le dimanche 21 novembre à 21h40.